شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول المبكر للدراسة بكلياتها بخصومات تصل لـ40 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة سيناء، برئاسة الدكتورة جيهان فكرى، عن فتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة للالتحاق والدراسة بكليات الجامعة للعام الجامعى 2024/ 2025، بخصومات تصل إلى 40 % بكليات فرع العريش و30 % بكليات فرع القنطرة، مع استمرار الخصومات سارية طوال سنوات الدراسة المنتظمة.

وتضم جامعة سيناء فى فرع العريش كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى كلية العلاج الطبيعى ومقرها فرع القنطرة.

وتقدم جامعة سيناء الهندسة بجامعة سيناء عدد من البرامج الدراسية والتخصصات الهامة التي تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الآلى فى تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالاضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات.

وتضم جامعة سيناء فى فرع العريش كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

أما كليات فرع القنطره فيضم كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية الإعلام إنجليزى وإعلام عربى وكلية إدارة الأعمال.