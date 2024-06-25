"كوكتيل مخدرات".. الداخلية تطارد تجار "الكيف" في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (قنا - دمياط – الجيزة - المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن دمياط

ضبط (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبحوزتهما (9.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 36 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية آلية- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهم (4.400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيدرو- عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.200 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.