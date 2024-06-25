رقص بالسلاح.. الأمن يضبط متهمي فيديو احتفال المنقولات الزوجية في الهانوفيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن قيام بعض الشباب بحمل أسلحة بيضاء أثناء استقلالهم دراجات نارية بدون لوحات معدنية بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية احتفالاً بنقل بعض المنقولات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبحوزتهم (2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية والسلاح المستخدم في الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.