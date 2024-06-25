بسبب خناقة المول.. النيابة تواصل استماع الشهود في واقعة اعتداء إمام عاشور على فرد أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالتعدي بالضرب والسب على فرد أمن في أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وتستمع النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد، بعد قليل لأقوال 2 من أقرباء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور ممن كانوا برفقتها يوم الواقعة، وذكرت في أقوالها انهما شاهدان على تعرضها للتحرش اللفظي وإبلاغها أمن المول.

وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما، للتأكد من تعرض زوجة إمام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما، كما قال اللاعب لأفراد الأمن وتبين من مراجعة الكاميرات أن زوجة إمام عاشور دخلت إلى السينما في العرض من 3 إلى 5 فجرًا وأثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها أحد بالمعاكسة.

وحول تعرضها للمعاكسة أو التحرش داخل القاعة قال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أي من أفراد الأمن سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد إمام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

واستمعت النيابة لأقوال عبدالله مشرف الأمن المجني عليه الذي قال إنه أثناء توقفه في مكان عمله في تمام الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي ١٠ لـ١٥ شخصا واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول إلى الجراج ويتبعه أفراد الأمن.

وأضاف مشرف الأمن المجني عليه أمام أحمد سامي وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه كان يحاول فهم سبب دخول إمام عاشور بهذا الشكل قائلا: "فيه إيه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه إمام عاشور بوابل من السباب والألفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا ....".

وقال مشرف الأمن المجني عليه إنه عندما دخل إلى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فأسقطه إمام عاشور على الأرض ففقد الوعي، ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب إذا كان هو أم آخرين ممن يرافقوه.

واتهم مشرف الأمن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من إصابات حيث أصيب بكدمة في الرجل.

وكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.