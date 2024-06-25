سمم القطط.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باقتحام شخص شقتها في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقاطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالتهجم على شقة جارته وإتلاف كاميرا المُراقبة الخاصة بباب شقتها بسلاح أبيض فضلاً عن تعديه على الحيوانات "قطط".

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من جارها لقيامه بالتعدي عليها بالسب وتهديدها ووضع مادة سامة للقطط الخاصة بها وتكسير كاميرات المراقبة الخاصة بها، وباستدعاء المشكو في حقه، وسؤاله نفى ما نسب إليه، وبفحص مقاطع الفيديو تبين عدم صحة ما ورد بالشكوى

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.