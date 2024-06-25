قطعها أشلاء وأحرق جثتها.. تفاصيل مقتل مغربية على يد حبيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

بعد غموض دام أسابيع، كشفت السلطات الأمنية المغربية خيوط جريمة غامضة هزت جريمة طنجة بالعثور على جثة سيدة ثلاثينية مقتولة ومحروقة داخل حقيبة سفر.

كشفت التحقيقات أن المتهم ربطته علاقة غرامية بالمجني عليه 37 عاما، كوافيرة، واستدرجها إلى شقته وسط مدينة طنجة، حيث عذبها وقطع جثتها ثم وضعها بحقيبة سفر وحرقها ورماها في الصحراء.

عثر أحد الفلاحين على الحقيبة التي تحوي جثة المجني عليها مقطعة ومحروقة بمنطقة تبعد عن مدينة البوغاز بحوالي 15 كيلومترا، فأبلغ السلطات الأمنية.

تتبعت الشرطة خط سير الجاني من الكاميرات ومراقبة هاتفه، وتبين أنه استعمل سيارة باسم والدتها ليتخلص منها ثم فرَّ إلى مدينة الناظور محاولا التسلل إلى مدينة سبتة، حيث تم القبض عليه.

وتواصل السلطات القضائية المغربية تحقيقاتها لبيان دوافع ارتكاب الجريمة.