"جوزي ضربني بالسكينة".. جريمة مروعة في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مزق رجل زوجته بعدة طعنات داخل منزل الزوجية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بلاغ استغاثة بوجود حالة نزيف بمنطقة إمبابة ونقل مصابة الى مستشفى إمبابة العام.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن رجلا اعتدى بسلاح أبيض على زوجته فايزة صالح 44 سنة بسبب خلافات بينهما.

الضحية استغاثت بالجيران "جوزي ضربني بالسكينة" ونقلوها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة مع إيداع الجثة ثلاجة المستشفى.