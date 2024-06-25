أزمة الكهرباء تفرض نفسها بالبرلمان.. ووزير: المواطن سيشعر بالتحسن أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة مع بداية أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وجاءت البيانات العاجلة جميعها بسبب انقطاع التيار الكهربائي حيث طالبت النائبة إيرين سعيد، بمراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر وصلت درجات الحرارة فيها لمعدلات غير مسبوقة.

وأضافت: للأسف الشديد الحكومة بدلًا من التخفيف عن الشعب تزيد من معاناته وتزيد من فترة انقطاع التيار الكهربائي والتي وصلت إلى 10 ساعات متفرقة في بعض المحافظات، مطالبة بضرورة وضع خطة واستراتيجية للتخفيف عن الشعب.

في حين قال النائب إيهاب منصور: الحكومة لا تعلم أن هناك امتحانات للثانوية العامة ولا تعلم أن هناك مرضى ولا تعلم أن هناك حالات خطرة أو أن هناك حالات اختناق، والحكومة لا تعلم شيئا عن الشعب الذي يختنق من انقطاع التيار الكهربائي ونحن كنواب وممثلين للشعب نتلقى بلاغات من الشعب الذي أصبح في حالة يرثى لها.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن الشعب يحترق وللأسف الشديد يعاد تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف: نملك أكبر حقل إنتاج للغاز وعلى الرغم من ما يتناوله البعض حول وجود مشاكل كثيرة في حقل ظهر إلا أن الحكومة لم تكلف خاطرها للرد على ذلك.

ومن جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، أنه مع كل ما طرحة النواب ويعلم بمدى المعاناة وأن الحكومة تتحرك بخطوات سريعة للعمل على حل المشكلة وهناك اجتماعًا اليوم برئاسة رئيس الحكومة وبحضور وزير البترول ووزير الكهرباء للعمل على توفير الغاز المشغل لمحطات الكهرباء، موضحًا أن المواطن سيشعر بتحسن مع بداية شهر يوليو المقبل.