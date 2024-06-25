أخبار مصر

أول تعليق من رئيس مجلس النواب على أزمة الحجاج المصريين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تطرق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أزمة الحجاج الأخيرة، مؤكدًا أن المجلس على إطلاع دائم بكل تفاصيل هذا الملف، وأن هناك اجتماعًا للجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، اليوم.

وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء: سنناقش المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين بحضور وزير السياحة، للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.

ووجه "جبالي"، حديثه لأعضاء مجلس النواب، قائلا: على من يرغب من النواب حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني للمشاركة في الاجتماع فليتفضل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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