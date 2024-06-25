شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج: وصول 3915 حاجا من الدفعة الثانية لـ"القرعة" إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وصول 3 آلاف و915 حاجا من الدفع الثانى لحجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، بعد انتهائهم من اداء مناسك الحج والإقامة فى مكة المكرمة.

وأوضح - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الثلاثاء، أنه تم اليوم تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، موضحا أنهم جميعا من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنهم سيقضون 5 أيام، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو الجاري.

وفي السياق ذاته، كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن تفويج 900 حاج من حجاج القرعة إلى أرض الوطن اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، جميعهم من محافظتى الدقهلية والمنوفية.

وأضاف أن ضباط بعثة حج القرعة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، رفعوا درجات الاستعدادات لاستقبال الحجاج وانهاء اجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.