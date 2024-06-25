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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 01:57 م

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بـ مدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2024 / 2025 .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن محافظ القاهرة كان قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 84.7 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260  طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦ سيتم توزيعهم على مدارس القاهرة المختلفة .

 

وكان  اللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2024/ 2025 ليكون بحد أدنى 232 درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون  فصول الخدمات  أقل من الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة .

 

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