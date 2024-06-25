شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بـ مدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2024 / 2025 .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن محافظ القاهرة كان قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 84.7 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالب وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦ سيتم توزيعهم على مدارس القاهرة المختلفة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2024/ 2025 ليكون بحد أدنى 232 درجة ، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لـ تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة .