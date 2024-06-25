شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية يمنية على مستوى وزيرى الخارجية غدا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غدا الأربعاء، جلسة مباحثات مع الدكتور شائع محسن الزندانى وزير خارجية وشؤون المغتربين فى جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

كما يرأس الوزيران جلسة مباحثات موسعة، وذلك في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات التي تربط بين مصر واليمن في شتى المجالات إلى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.