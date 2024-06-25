شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وفاة 3 ملايين شخص سنويا بسبب تعاطى الكحول والمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الصحة العالمية ، فى بيان لها ، إن أكثر من 3 ملايين حالة وفاة سنوية بسبب تعاطي الكحول والمخدرات، غالبيتها بين الرجال، ويسلط تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية الضوء على أن 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا تعزى إلى استهلاك الكحول، وهو ما يمثل 4.7% من جميع الوفيات، و0.6 مليون حالة وفاة بسبب تعاطي المخدرات ذات التأثير النفساني.

جدير بالذكر أن 2 مليون حالة وفاة بسبب الكحول و0.4 مليون حالة وفاة بسبب المخدرات كانت بين الرجال.

يقدم تقرير الحالة العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن الكحول والصحة وعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان تحديثًا شاملاً يستند إلى بيانات عام 2019 بشأن تأثير تعاطي الكحول والمخدرات على الصحة العامة وحالة استهلاك الكحول وعلاج اضطرابات تعاطي مواد الإدمان في جميع أنحاء العالم.

ويظهر التقرير أن ما يقدر بنحو 400 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي الكحول والمخدرات على مستوى العالم، ومن بين هؤلاء، يعيش 209 مليون شخص في حالة إدمان الكحول.

وقالت المنظمة ، إن تعاطي المخدرات يضر بشدة بصحة الأفراد، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وحالات الصحة العقلية، ويؤدي بشكل مأساوي إلى ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام، وهو يضع عبئا ثقيلا على الأسر والمجتمعات، ويزيد من التعرض للحوادث والإصابات والعنف.

وأضاف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. "لبناء مجتمع أكثر صحة وأكثر إنصافًا، يجب علينا أن نلتزم بشكل عاجل باتخاذ إجراءات جريئة تقلل من العواقب الصحية والاجتماعية السلبية لاستهلاك الكحول وتجعل علاج اضطرابات تعاطي المخدرات متاحًا وبأسعار معقولة."

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات العالمية نحو تحقيق الهدف 3.5 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عن طريق الحد من استهلاك الكحول والمخدرات وتحسين الوصول إلى العلاج الجيد للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات.

العواقب الصحية لاستهلاك الكحول

ويسلط التقرير الضوء على أنه على الرغم من بعض الانخفاض في معدلات الوفيات المرتبطة بالكحول منذ عام 2010، فإن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن استهلاك الكحول لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول ويصل إلى 2.6 مليون في عام 2019، مع أعلى الأرقام في المنطقة الأوروبية والمنطقة الأفريقية.

معدلات الوفيات الناجمة عن استهلاك الكحول لكل لتر من الكحول المستهلكة هي الأعلى في البلدان المنخفضة الدخل والأدنى في البلدان المرتفعة الدخل.

ومن بين جميع الوفيات التي تعزى إلى الكحول في عام 2019، كان ما يقدر بنحو 1.6 مليون حالة وفاة بسبب الأمراض غير السارية، بما في ذلك 474000 حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و401000 حالة وفاة بسبب السرطان.

ووقع نحو 724000 حالة وفاة بسبب الإصابات، مثل تلك الناجمة عن حوادث المرور، وإيذاء النفس، والعنف بين الأشخاص، وتم ربط 284000 حالة وفاة أخرى بالأمراض المعدية، على سبيل المثال، ثبت أن استهلاك الكحول يزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، وزيادة خطر الإصابة بالسل والوفيات عن طريق قمع مجموعة واسعة من الاستجابات المناعية.

وكانت أعلى نسبة (13%) من الوفيات الناجمة عن الكحول في عام 2019 بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا.

انخفض إجمالي استهلاك الفرد من الكحول بين سكان العالم بشكل طفيف من 5.7 لترًا في عام 2010 إلى 5.5 لترًا في عام 2019، ولوحظت أعلى مستويات استهلاك الفرد في عام 2019 في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية (9.2 لترًا) وإقليم الأمريكتين (7.5 لترًا). ).

يصل مستوى استهلاك الكحول للفرد بين شاربي الكحول في المتوسط ​​إلى 27 جرامًا من الكحول النقي يوميًا، أي ما يعادل تقريبًا كأسين من النبيذ، أو زجاجتين من البيرة (33 سنتيلترًا) أو حصتين من المشروبات الروحية (4 سنتيلتر)، ويرتبط هذا المستوى من الشرب وتواتره بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية وما يرتبط بها من وفيات وعجز.

في عام 2019، انخرط 38% من شاربي الكحول الحاليين في شرب الخمر بشكل عرضي، والذي يُعرف بأنه استهلاك ما لا يقل عن 60 جرامًا من الكحول النقي في مناسبة واحدة أو أكثر في الشهر السابق - أي ما يعادل تقريبًا 4 أو 5 أكواب من النبيذ أو زجاجات من البيرة أو حصص من المشروبات الكحولية.

على الصعيد العالمي، كان 23.5% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا يشربون الخمر حاليًا، وكانت معدلات شرب الكحول الحالية هي الأعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا في المنطقة الأوروبية (45.9%)، تليها الأمريكتين (43.9%).

وأكدت المنظمة ، إنه يوجد خيارات علاجية فعالة لاضطرابات تعاطي المخدرات، لكن التغطية العلاجية لا تزال منخفضة بشكل لا يصدق، وتراوحت نسبة الأشخاص الذين يتعاملون مع خدمات علاج تعاطي المخدرات من أقل من 1% إلى ما لا يزيد عن 35% في عام 2019، في البلدان التي توفر هذه البيانات.

لم يكن لدى معظم البلدان الـ 145 التي أبلغت عن بياناتها بند محدد في الميزانية أو بيانات عن النفقات الحكومية لعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات. على الرغم من أن المساعدة المتبادلة ومجموعات دعم الأقران هي موارد مفيدة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، إلا أن ما يقرب من نصف البلدان المستجيبة ذكرت أنها لا تقدم مجموعات الدعم هذه للاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان.

وتساهم الوصمة والتمييز والمفاهيم الخاطئة حول فعالية العلاج في خلق هذه الفجوات الحرجة في توفير العلاج، فضلا عن استمرار إعطاء الأولوية المنخفضة للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات من قبل وكالات الصحة والتنمية.

تحتاج الحكومات والشركاء إلى تكثيف الإجراءات في 8 مجالات استراتيجية. وتشمل هذه:

زيادة الوعي من خلال حملة مناصرة عالمية منسقة

تعزيز قدرات الوقاية والعلاج في أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية؛

وتوسيع نطاق تدريب المهنيين الصحيين؛

إعادة الالتزام بتنفيذ خطة العمل العالمية للكحول 2022-2030،

وتسريع الجهود الدولية لبناء القدرات ونقل المعرفة؛

إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والأشخاص ذوي الخبرة الحياتية؛

وتحسين أنظمة الرصد متعددة المستويات والقدرة البحثية المقابلة؛ و

توسيع نطاق تعبئة الموارد وتخصيصها وآليات التمويل المبتكرة لتعزيز قدرة النظم الصحية والاجتماعية.

