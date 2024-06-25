شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الكوري في مصر يستضيف مسابقة التحدث والكتابة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نظم المركز الثقافي الكوري في مصر مسابقة التحدث والكتابة لعام 2024 لطلاب معهد الملك سيجونج للاحتفال بالذكرى السنوية 627 لميلاد "الملك سيجونج".



جانب من الفعالية

يهدف هذا الحدث السنوي، الذي تنظمه مؤسسة معهد الملك سيجونج، إلى تكريم الملك وهو مبتكر الأبجدية الكورية، الهانغول، مع متعلمي اللغة الكورية في جميع أنحاء العالم. هذا العام، اختار المركز الثقافي الكوري 8 مشاركين في فئة التحدث و11 في فئة الكتابة للتقدم إلى الجولات التمهيدية، وفقا لبيان من المركز اليوم.



مدير المركز الثقافى الكوري

من بينهم، تم تكريم فائزين اثنين من فئة التحدث وواحد من فئة الكتابة كطلاب متميزين في معهد الملك سيجونج وستتاح لهم الفرصة للمشاركة في "تدريب الطلاب المتميزين في معهد الملك سيجونج 2024" الذي سيقام في كوريا في أكتوبر من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، سيتنافس أفضل 10 مشاركين من فئتي التحدث والكتابة، والذين تم اختيارهم من خلال الجولات التمهيدية، في المسابقة النهائية في 7 أكتوبر خلال فترة التدريب. وسيُمنح الفائزون النهائيون فرصة دراسة اللغة الكورية في جامعة محلية في عام 2025.

بعد تقييم لجنة التحكيم، في فئة التحدث، تم الإعلان عن نيرا محمد كفائز بالمركز الأول والاء فضل كفائز بالمركز الثاني.

في فئة الكتابة، تم الإعلان عن ندى أسامة كفائز بالمركز الأول

وصرح مدير المركز الثقافي أوه سونج هو، "إن عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة الكورية في مصر يتزايد كل عام. لقد أعجبت بشدة بإخلاص وشغف جميع المشاركين اليوم". وأضاف "يخطط المركز الثقافي هذا العام لتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة للتعريف بالثقافة الكورية للجمهور المصري احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في عام 2024. ونطلب منكم مواصلة اهتمامكم ودعمكم".

وفي الوقت نفسه، يخطط المركز الثقافي الكوري في مصر لمواصلة تطوير برامج مختلفة لتعليم اللغة الكورية والتبادل الثقافي، خاصة مع اقتراب الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر العام المقبل.