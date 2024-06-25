شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تواصل تلقى المساعدات لدعم أهالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالثلاثاء، 25 يونيو 2024 05:38 م
تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات تشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.
وتناشد الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية فى هذا العمل، ويأتى ذلك بتوجيهات من البابا تواضروس وتضامنا مع أهلنا فى قطاع غزة.
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