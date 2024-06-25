شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن عن وظائف مساعد سائق قطار.. تعرف على الشروط والأوراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 25 يونيو 2024 05:49 م
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام - بعقد محدد المدة، لوظيفة مساعد سائق قطار
وأوضحت الشركة مواصفات الوظيفة وشروط التقدم لها نوضحها فى النقاط التالية:
مسئوليات العمل يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها :
- الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والاعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.
- ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار .
- متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب ( طبقاً للتعليمات).
- الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.
- ألا يترك كابينة القطار المعين به مطلقاً الا بتعليمات من سائق قطاره وإخطار مراقب تشغيل الخط التحكم المركزي) .
- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة
_ المتطلبات العامة لشغل الوظيفة
- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعى بنظام الثلاث وخمس سنوات / معهد فنى صناعي / بكالوريوس فنى صناعى او تكنولوجى في احد التخصصات ( كهرباء - ميكانيكا - الكترونيات - اتصالات) والاولوية للمؤهل الأعلى .
السن : ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الاعلان.
- ذكور فقط.
- ليس له سجلات جنائية .
- ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.
- محل الإقامة: أن يكون من قاطنى القاهرة الكبرى.
- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية طبقاً لجداول التشغيل.
- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنه اختبار اللغة الانجليزية.
- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.
- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي وإجتياز تحليل المخدرات.
- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.
.. المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب
- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها ان وجدت).
- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).
- صورة من موقف التجنيد.
- صورة من بطاقة الرقم القومى.
- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها ان وجدت).
- عدد (2) صورة شخصية 64
تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة (1) ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 25/06/2024 وحتى )04/07/2024.
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