شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن عن وظائف مساعد سائق قطار.. تعرف على الشروط والأوراق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام - بعقد محدد المدة، لوظيفة مساعد سائق قطار

وأوضحت الشركة مواصفات الوظيفة وشروط التقدم لها نوضحها فى النقاط التالية:

مسئوليات العمل يتبع تعليمات التشغيل ولوائحه ومنها :

- الاستعداد بالقطار مع السائق والاطلاع على دفتر التعليمات والاعلانات الخاصة بالتشغيل ورحلة القطار المعين عليه.

- ما يتم تكليفه للقيام به من مهام من خلال سائق القطار .

- متابعة حركة ركوب ونزول الركاب وغلق الأبواب ( طبقاً للتعليمات).

- الحفاظ على معدات الكابينة الخلفية.

- ألا يترك كابينة القطار المعين به مطلقاً الا بتعليمات من سائق قطاره وإخطار مراقب تشغيل الخط التحكم المركزي) .

- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدات المتحركة

_ المتطلبات العامة لشغل الوظيفة

- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فنى صناعى بنظام الثلاث وخمس سنوات / معهد فنى صناعي / بكالوريوس فنى صناعى او تكنولوجى في احد التخصصات ( كهرباء - ميكانيكا - الكترونيات - اتصالات) والاولوية للمؤهل الأعلى .

السن : ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عام وقت نشر الاعلان.

- ذكور فقط.

- ليس له سجلات جنائية .

- ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معاف نهائي.

- محل الإقامة: أن يكون من قاطنى القاهرة الكبرى.

- يقبل العمل بنظام الورادى الصباحية والمسائية طبقاً لجداول التشغيل.

- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية متضمنه اختبار اللغة الانجليزية.

- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.

- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي وإجتياز تحليل المخدرات.

- يخضع الناجحون بعد ذلك لمرحلة الإختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

.. المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها ان وجدت).

- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها ان وجدت).

- عدد (2) صورة شخصية 64

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة (1) ظهراً ) ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من 25/06/2024 وحتى )04/07/2024.