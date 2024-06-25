شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من وزارة الزراعة للمزارعين لحماية المحاصيل من ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أهم التوصيات والاحتياطات_الزراعية للمزارعين خلال موجات ارتفاع الحرارة التى تشهدها المحافظات على مدار الفترة المقبلة .

وكانت كالتالى:

1- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على شيفتات "صباحاً ومساءاً وبكميات أقل" وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة "عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة".

2 - لعلاج التنفيل في محاصيل الخضر الصيفية القمرية "تساقط الزهر والعقد الصغير" فى الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحاً بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة ووقف الازوت وتكثيف اضافة نترات البوتاسيوم.

3- للمحاصيل الصيفية في مرحلة ما بعد العقد "ذرة - قطن - فول صويا - عباد شمس - فول سوداني - السمسم " ينصح باضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري بالعمر في برميل على المياه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط .

4- فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم اصابتها "بـ دودة الحشد" نظراً لتهيئة الظروف المناخية لبداية اجيال الصيف الشرسة من هذه الحشرات خاصة على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة والتعامل الفوري بالمبيدات الموصى بها ضد دودة الحشد "بمركبات تحتوى على المواد الفعالة إماميكتين بانزوات".

5- فحص زراعات الذرة ايضا للتأكد من عدم اصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية" وخاصة الذرة الرفيعة .. وفي حالة وجود اصابات يتم الرش “لمبادا 10% مع جاوشو 70% ولو النباتات كبيرة يتم وضعهم فى الري فى برميل على المياه”.

6- الريحان والبردقوش والعتر ، للوقاية من أمراض اعفان التاج "مكان القرط" بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش باسبوع على الاكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء.

7- فحص نخيل التمر واجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى "الخميرة" والفحص الدقيق لسوسة النخيل مع تطهير الفسائل قبل زراعتها .

8- إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان والعنب والقرعيات "اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب".

9- فحص الاصابة بدودة براعم الزيتون "فراشة الياسمين" على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون وضرورة الرش الفوري.

10- للتحجيم "الآمن" لثمار "المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى" اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

- زياده معدلات التسميد بها لنصل الى 10 لتر في الاسبوع للفدان .

- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء .

- في الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة . كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة .

11 -رش الثمار "فقط" بالنسبة للمانجو و الرمان بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي "المعرضة للشمس" ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

