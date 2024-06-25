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تشييع جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى بمسجد المشير ودفنه.. صورة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 05:56 م

أقيمت صلاة الجنازة على رجل الأعمال عنان الجلالي اليوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بمحور المشير وتم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق السويس، بمشاركة المئات من عائلته وأصدقائه والعاملين بمجال السياحة.

 

وتوفى رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى في الدنمارك، الخميس الماضى عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.
 

جنازة عنان الجلالي

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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