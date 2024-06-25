شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى بمسجد المشير ودفنه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت صلاة الجنازة على رجل الأعمال عنان الجلالي اليوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بمحور المشير وتم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق السويس، بمشاركة المئات من عائلته وأصدقائه والعاملين بمجال السياحة.

وتوفى رجل الأعمال المصرى عنان الجلالى في الدنمارك، الخميس الماضى عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعدما تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات.



جنازة عنان الجلالي