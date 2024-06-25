شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء التحالف الوطنى يكلف السفيرة نبيلة مكرم برئاسة الأمانة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شهد اليوم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة.

وتم انتخاب كل من:

المهندس خالد عبد العزيز- رئيسًا لمجلس الأمناء.

الدكتورة عهود وافي - نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.

النائب محمد الجارحي - أمينًا لصندوق التحالف.

الدكتورة مارجريت صاروفيم ، ومحمود فؤاد- عضوى للمكتب التنفيذي للتحالف.

و قد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيله مكرم رئيسا للامانه الفنيه لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسى تمهيداً لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.