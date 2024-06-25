شكرا لقرائتكم خبر عن منسق السلام بالشرق الأوسط: استهداف إسرائيل للمناطق المكتظة بالسكان أمر مروع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزعزعة المنظومة المالية في الضفة الغربية.

وأعلن المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاستيطان في الضفة الغربية يقوض عملية السلام.

وأضاف، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن نيته إسباغ الصفة الرسمية على مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصدر قلق بالغ.

وأشار المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى أن استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة أمر مروع.

وذكر أنه من غير المقبول مهاجمة قوافل المساعدات ومنشآت المنظمات الدولية.