شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بالمحافظات النائية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، افتتاح وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمة لوزارة الصحة والسكان أشادت، بالجهود التي بذلت من أجل إنشاء هذه الوحدة، مشيرًا إلى أنها خير مثال على تعاون ومشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدنى فى المنظومة الطبية، حيث تم إنشاء الوحده بالتعاون مع البنك الأهلى، وبنك مصر، ومؤسسة صحتنا، ومؤسسة صالح، وبيت الزكاة، والكنيسة المصرية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ضرورة تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس بجميع المحافظات، وخصوصاً المحافظات النائية لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.

وأشار إلى أهميه التكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والمجتمع المدني لإنشاء وحدات السكتة الدماغية وتعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس، بجميع المحافظات وخصوصاً المحافظات النائية، حيث يعاني أكثر 15 مليون شخص حول العالم بالسكتة الدماغية، مؤكداً على أن هذا التكامل والتعاون يجني ثماره المريض المصري ومنظومة البحث العلمي في مصر.

وأشار إلى الإرث العلمي والإنساني الذي تركه الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والاعصاب وسكرتير الجمعية المصرية للأمراض العصبية ورئيس شعبة السكتة الدماغية والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الأسبق، وجميع روؤساء الأقسام، وأعضاء التدريس، لما لهم من اسهامات كبيره، ليس فقط على المستوى العلمي لكن على المستوى الإنساني، مشيراً إلى تفانيهم في خدمة المريض المصري، وسعيهم الدائم لتطوير المنظومة الطبية وتوفير أحدث الأساليب العلمية لتدريب الأطباء لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، أن تلك الوحدة تعد الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط، حيث تضم أحدث جهاز من ضمن 10 أجهزة للقسطرة المخية علي مستوى العالم، وتتميز الوحدة بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضي، وكذلك أحدث أجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة تأهيل لمرضى السكتة الدماغية.