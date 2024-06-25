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شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار لحل أزمة الكهرباء.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مليار دولار لحل أزمة الكهرباء.. رئيس الوزراء: غلق المحلات التجارية 10 مساء اعتبارا من الأسبوع المقبل ترشيدا للاستهلاك باستثناء المطاعم والصيدليات والسوبر ماركت.. استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات لنهاية الأسبوع ووقف التخفيف آخر يوليو.. والتعاقد على 300 ألف طن من المازوت.
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