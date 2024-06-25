شكرا لقرائتكم خبر عن 11,5 مليون جنيه لدعم مهمات الوقاية لـ11 ألف عامل بمنظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ان البرنامج ساهم في دعم العاملين في قطاع المخلفات، على مدار الأعوام السابقة، وتم تخصيص مبلغ 11,5 مليون جنيه من المكون الاستثماري للبرنامج، للدعم بمهمات الوقاية العاملين بمنظومة النظافة، والذين يصل عددهم حوالى 11 ألف عامل فى 4 محافظات قنا ، اسيوط ، كفر الشيخ ، الغربية، لمواجهة انتشار العدوى بفيروس 19 - COVID تحت مظلة وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية، ومن أجل بناء قدرات العاملين بقطاع المخلفات عبر التدريب العملي والنظري ،

و أوضح الظنان فى تصريحات خاصة ، أنه تم تدريب 141 عامل بمحافظة كفر الشيخ، 100 عامل بمحافظة الغربية، سواء تدريبات نظرية وعملية بهدف رفع كفاء العمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال مراحلها المختلفة، و أن هذا التدريب سيكون له عظيم الأثر على الجوانب البيئية لإدارة المخلفات، مؤكدا أنه هناك عدة دراسات فنية ومنها دراسة عن تقنين أوضاع ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ، والتى حددت بعض الأهداف بالاشتراك مع أصحاب المصلحة، ومنها منح ترخيص مزاولة مهنة جامع مخلفات، ومنح تراخيص فى مجال تدوير المخلفات، و كذلك رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع عن طريق ورش عمل وتدريبهم على أحدث أساليب المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

وأشار الظنان قائلا :" تم ايضا دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الجوائز التمويلية والفنية، من أجل تعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات، وضم عمالة القطاع وأسرهم إلى منظومة التأمينات الاجتماعية وصرف التعويضات للمتقاعدين فى حالات الوفاة والمعاش.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد من أولى المشروعات بوزارة البيئة والتى ساهمت فى المرحلة الأولى من هذه المبادرة بمحافظتى كفر الشيخ والغربية، والتى تقع فى نطاق عمل البرنامج، لتقنيين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمى، من خلال ورش العمل التدريبية لهؤلاء العاملين والعمال غير النظاميين فى مجال إدارة المخلفات، كما أن البرنامج يشارك فى المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد (قنا وأسيوط) لتكتمل مراحل المنظومة بكافة المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج.