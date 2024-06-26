أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 26/6/2024 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 26/6/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 26 يونيو 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09  ص
موعد صلاة الظهر 12:58 ص
موعد صلاة العصر 33: 4
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء  9:33

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 1:02
موعد صلاة العصر 4:41
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03
موعد صلاة الظهر 12:54 م
موعد  صلاة العصر 4:30 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:32  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 12:45
موعد صلاة  العصر 4:15 م
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:23  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements