شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية المكفوفين والمتفوقين يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية). وجاء جدول طلاب الثانوية العامة المكفوفين كالتالى: يؤدى الطلاب 26 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.

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