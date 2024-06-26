طلاب الثانوية المكفوفون والمتفوقون يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012