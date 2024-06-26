شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز المناخ ينصح المزارعين بترشيد استخدام المبيدات والأسمدة والمخصبات والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى المزارعين بترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج قدر الإمكان "الأسمدة ، المخصبات ، المبيدات وخلافه"، فى ظل ما يحدث الآن من تغيرات صعبة فى المناخ وزيادات كبيرة في تكاليف إمدادات مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى مبدأ انتهاز الفرص من بعض المحتكرين لسوق المستلزمات.

أضاف فهيم: لا تضيف عناصر وأسمدة الا بالكميات والتوقيتات السليمة مع مراعاة طبيعة الأرض ونوع المحصول ومرحلة النمو وظروف الجو وعدم رش مبيدات جهازية اثناء الموجة ولا التعفير بالكبريت الزراعي والرش بحساب والخلط بتوصية.

وينصح فهيم المزارعين بضرورة العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه و ضمان وجود رطوبة ارضية كافية للنبات و اجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وان يكون الري "فقط" فى الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة لأن وقت الظهيرة تقفل الثغور ويتوقف البخر نتح ويزيد البخر بالتالى يقل الامتصاص جدا بالتالى اى زيادة فى مستوى المياه حول الجذور سيؤدي الى نقص الاكسجين لأن النبات فى أمس حاجة لها اثناء الحرارة العالية والاستثناء الوحيد هو الري بالطاقة الشمسية.