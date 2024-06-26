شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المظاهر الزراعية المتوقعة فى الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى انه بناءا على قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر خلال الاسبوعين القادمين من 18 بؤونة إلى 2 أبيب الموافق 25 يونيو إلى 9 يوليو، سيكون هناك 3 مظاهر مناخية و 7 مظاهر نباتية و 10 احتياطات زراعية .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المظاهر الزراعية المتوقعة:



1- زيادة درجات حرارة الليل يزيد من معدلات تنفس الظلام Dark respiration مما يزيد من معدل هدم المادة الجافة التي يصنعها النبات وزيادة إفراز هرمون الايثلين بالتالي ضعف معدلات التحجيم في الثمار والحبوب أو الاتجاه أكثر للنضج المبكر .

2- زيادة خطورة الحشرات حرشفيات الأجنحة "ديدان الأوراق والثمار"، وخاصة دودة الحشد حيث تبدأ اجيال الصيف في التشكل وهي الأجيال الاشرس والاسرع في الظهور والتطور خاصة على زراعات الذرة المتأخرة في مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد .

3- زيادة حاجة النبات المياه لأكثر من 30% عن متوسط الاستهلاك الصيفي ويجب أن يراعى ذلك خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل "الخضر وبعض أشجار الفاكهة " .

4- زيادة لسعات الشمس على ثمار المحاصيل خاصة الرمان والطماطم .

5- زيادة مشاكل ضربات الشمس عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة ولفترة طويلة أثناء الظهيرة .

6- مع توالي ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة متسارعة في النمو الخضري يسبب زيادة في معدلات التنفيل في الخضر الثمرية وفشل الاخصاب في المحاصيل الحقلية ، كما يجعل النباتات أكثر عرضه للإصابة بالأمراض المحبة للحرارة والرطوبة العالية "البياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان ".

7- مع توقع هبوب رياح ساخنة فقد تسبب بعض الضرر لـ محصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس وقد يصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون والتمور والموالح .