شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة اختيارية هامة فى التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. استعد بها للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية، عن مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة التاريخ، تساعدهم في المراجعة النهائية للمادة والتركيز على أهم أجزاء المنهج الدراسي والتدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام، الذي يعقد السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” مراجعة نهائية شاملة للفصلين الأول والثانى بمنهج مادة التاريخ، في صورة سؤال وجواب بنظام الاختيار من متعدد، من إعداد إسلام شمس، أستاذ التاريخ.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها ”الخليج 365” في مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.





















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ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى الطلاب السبت الماضي 22 يونيو، امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويواصل الطلاب امتحاناتهم بأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية يوم السبت 29 يونيو، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.