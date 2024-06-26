شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: بداية العام الهجرى الجديد 1446 الأحد 7 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 ستكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل وعدته 29 يوما، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وقال رئيس المعهد - في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن هلال شهر المحرم سيولد في تمام الدقيقة 59 بتوقيت المحلي للقاهرة يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (الجمعة 29 من ذي الحجة الحالي الموافق 5 يوليو المقبل ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف رئيس المعهد أنه يلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم السبت 6 يوليو المقبل هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.