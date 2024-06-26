شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقيقة هامة عن علاقة الاكتئاب والإصابة بالسرطان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مريض الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بـ الأمراض العضوية مثل أمراض السرطان بسبب ضعف المناعة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لا تتجاهل حالات الاكتئاب ويفضل استشارة الطبيب

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن تصنيف نوبات الاكتئاب، حيث شملت نوبات خفيفة أو متوسطة أو شديدة على حسب الأعراض وحدتها.

وبحسب وزارة الصحة والسكان فإن النوبة وحيدة من اضطراب الاكتئاب وهي أول نوبة تصيب الشخص لمرة واحدة.

أما عن تواتر اضطراب الاكتئاب فيعني أن الشخص سبق أن عانى من قبل من نوبتي اكتئاب على الأقل.

بينما الاضطراب الثنائي القطب يتمثل فى أن نوبات الاكتئاب تتناوب مع فترات من أعراض الهوس، التي تشمل الابتهاج أو سرعة الانفعال، وزيادة النشاط أو الطاقة، وأعراض أخرى مثل زيادة الثرثرة وتسارع الأفكار، وزيادة تقدير الذات، ونقصان الحاجة إلى النوم، وسهولة فقدان التركيز والسلوك المندفع والطائش خلال نوبة الاكتئاب يواجه الشخص صعوبة كبيرة في العلاقات الشخصية والأسرية والاجتماعية والتعليمية والمهنية



مريض الاكتئاب



