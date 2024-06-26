شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد امتحانات الثانوية بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بمتابعة انتظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين، ومدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين بالسادس من أكتوبر.

واستهل الدكتور رضا حجازى جولته التفقدية بمتابعة سير الامتحانات بـ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" أثناء أداء الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الانجليزية" واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت بصورة صحيحة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وقد أشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، مضيفا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

كما وجه الوزير مراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

كما تفقد الوزير حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يبلغ (1639) طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى هذه المدرسة يبلغ ( 141) طالب بعدد (7) لجان امتحانية.

وعقب ذلك، حرص الدكتور رضا حجازى على تفقد سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة اولى) بمدرسة 6 أكتوبر للمكفوفين، التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بمحافظة الجيزة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وجدير بالذكر أن إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين الذين يؤدون الامتحانات 255 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.