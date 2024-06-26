شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة هامة لمدخنى التبغ الإلكترونى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلى مدخنى التبغ الإلكتروني، وقالت إن التدخين الإلكتروني يؤذي العقل الذي يستمر في التطور حتى أوائل ومنتصف العشرينات، ونصحت بالتوقف عن التدخين بكل أنواعه.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التفاعلات التى تحدث داخل الجسم فور التوقف عن التدخين حيث يكون خطر الإصابة بـ أمراض القلب التاجية نصف ما هو عليه لدى المدخنين.



-بين 5-15 سنة

يتم تقليل خطر الإصابة بالسكتات إلى مستوى لا يختلف عن مستوى غير المدخنين

-بعد 15 سنة

خطر الإصابة بـ أمراض القلب التاجية يكون كما هو عليه لشخص لم يدخن أبدًا