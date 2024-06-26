شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن وصول 16 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة و4 ماكينات صيانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية قادمة من المجر بإجمالي 16 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية ليصل اجمالي ما تم الإنتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع إلى 946 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات ليتم إدخالها الخدمة تباعا.

وأكد أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير المستمر لمنظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتحقيق اعلى معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وحيث ترتكز هذه الخطة على 5 محاور هي تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتطوير السكة والبنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش، وإعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.

و صرح وزير النقل ان هذه الصفقة هي إحدى ثـمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب وحيث تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية و شركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ 1350 عربة سكة حديد جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ هيئة سكك حديد مصر

وفي السياق ذاته أعلن وزير النقل وصول عدد (4) ماكينات لصيانة وتجديد السكة (عدد 2 ماكينة دك تفريعات + عدد (2) ماكينة تشكيل بازلت ) إلى ميناء الإسكندرية من أحدث الطرازات الموجودة فى العالم وذلك وفقا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية شركة بلاسر النمساوية وذلك في إطار خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ومن أهمها تجديدات وصيانة السكة وحيث ستساهم هذه الماكينات فى زيادة أسطول الماكينات المملوكة لدى الهيئة مما يعمل على رفع كفاءة خطوط الهيئة وزيادة معدلات الأنتاج لأعمال الصيانة والتجديدات بالخطوط وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لمسير القطارات وتقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة المسير للوحدات المتحركة.



ماكينات لصيانة السكة الحديد