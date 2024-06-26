شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: الأمن مسئولية مجتمعية يتحملها الجميع والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن الأمن يمثل ضرورة وجودية لاستمرار المجتمعات.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال المؤتمر العلمى الثانى الذى عقدته أكاديمية الشرطة تحت عنوان "نحو تثقيف امنى مجتمعى مستدام"، أن المفاهيم الأمنية تغيرت خلال الفترات الأخيرة نظرا للتطور التكنولوجى الكبير ليصبح الأمن مسئولية مجتمعية يتحملها الجميع.

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أنه لا يمكن للأجهزة الأمنية وحدها مواجهة الاخطار الأمنية المتطورة إلا بالوعى المجتمعى الشامل ومشاركة الأمن والفرد ومؤسسات الدولة المختلفة معا لمواجهة تلك التحديات.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن الأكاديمية مضت فى خطتها لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أن مواجهة التحديات الامنية لم يصبح عمل أمنى فقط بل عمل مجتمعى مشتركن مشيرا إلى أن دور اكاديمية الشرطة لا يقتصر فقط على تثقيف وتوعية طلبة الاكاديمية بل شمل طلبة الجامعات وموظفى المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال ورش العمل التى تهدف للتوعية من مخاطر المخططات التى تحيط بنا.



