شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن استئناف عظة الأربعاء للبابا تواضروس الثانى اليوم فى المقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استئناف عظة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتبارًا من اليوم ، بعد فترة توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس.



ويلقي قداسة البابا عظة الأربعاء مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، مشيرًا إلى عودته مع بدء صوم الرسل.