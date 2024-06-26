شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف 6 مميزات للولادة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:10 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية توفر للطفل مروره على البكتيريا الحميدة (الميكروبيوتا)

والتي تقوم:

-دخول المخ وجعل الجسم يعمل في أحسن شكل

دخول جهاز المناعة وتحفيزه على العمل بشكل جيد

تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد-

تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال-

تقلل من الإصابة بسوء التغذية-

تقلل من سوء الأداء الدراسي-

بينما الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تكون أضرارها فى النقاط التالية :-

-تحرم الطفل من كل مزايا الولادة الطبيعية وتعرض الأم لمخاطر الجراحة والنزيف وأنيميا نقص الحديد