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انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف 6 مميزات للولادة الطبيعية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 26 يونيو 2024 11:10 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية توفر للطفل مروره على البكتيريا الحميدة (الميكروبيوتا)
والتي تقوم:

-دخول المخ وجعل الجسم يعمل في أحسن شكل

دخول جهاز المناعة وتحفيزه على العمل بشكل جيد

تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد-

تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال-

تقلل من الإصابة بسوء التغذية-

تقلل من سوء الأداء الدراسي-

بينما الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تكون أضرارها فى النقاط التالية :-

-تحرم الطفل من كل مزايا الولادة الطبيعية وتعرض الأم لمخاطر الجراحة والنزيف وأنيميا نقص الحديد


مميزات الولادة الطبيعية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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