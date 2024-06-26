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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. وزارة الصحة تكشف 6 مميزات للولادة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 26 يونيو 2024 11:10 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن الولادة الطبيعية توفر للطفل مروره على البكتيريا الحميدة (الميكروبيوتا)
والتي تقوم:
-دخول المخ وجعل الجسم يعمل في أحسن شكل
دخول جهاز المناعة وتحفيزه على العمل بشكل جيد
تقلل من حدوث اضطرابات طيف التوحد-
تقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال-
تقلل من الإصابة بسوء التغذية-
تقلل من سوء الأداء الدراسي-
بينما الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا تكون أضرارها فى النقاط التالية :-
-تحرم الطفل من كل مزايا الولادة الطبيعية وتعرض الأم لمخاطر الجراحة والنزيف وأنيميا نقص الحديد
مميزات الولادة الطبيعية
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