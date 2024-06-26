شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مدارس الثانوى الصناعى بالجيزة ودرجات القبول بها.. مجموعك هيوديك فين؟ والان مع تفاصيل الخبر

حددت محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بـ الثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بـ فصول الخدمات.

وفيما يلي قائمة مدارس التعليم الثانوي الصناعي بمحافظة الجيزة ودرجات القبول بها.

إدارة شمال الجيزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة ث ص بنين 230 درجة.

-درجة القبول بمدرسة إمبابة ث ص بنين للتأسيس العسكري 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات 235 درجة.

إدارة العمرانية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الجيزة الكهربية ث ص بنين + نظام إعداد مهني: 235 درجة عام و 230 إعداد مهني.

إدارة العجوزة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طلعت حرب ث ص بنين للتأسيس العسكري 220 درجة.

إدارة الهرم التعليمية

-درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم 230 درجة.

إدارة جنوب الجيزة التعليمية

-درجة القبول الجيزة ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الميدان ث ص بنات: 220 درجة عام و 215 درجة إعداد مهني.

إدارة منشأة القناطر التعليمية

-درجة القبول بمدرسة نكلا ث ص بنات 225 درجة.

-درجة القبول وردان ث ص م 220 درجة.

إدارة أوسيم التعليمية

-درجة القبول بالمدرسة الثانوية الصناعية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 225 درجة.

إدارة كرداسة التعليمية

-درجة القبول بمدرسة أبو رواش ث ص م: 220 درجة عام، و215 درجة إعداد مهني.

إدارة أبو النمرس التعليمية

-درجة القبول بمدرسة المنوات ث ص بنات 220 درجة.

إدارة الحوامدية التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الحوامدية ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج: يتم اختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة.

-فصول ملحقة على التعليم المزدوج 210 درجات.

إدارة البدرشين التعليمية

-درجة القبول بمدرسة شهيد/طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري: 220 درجة عام و215 درجة إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة البدرشين ث ص بنين: 220 درجة عام و215 درجة إعداد مهني.

إدارة العياط التعليمية

-درجة القبول بمدرسة ناصر ث ص بنين 220 درجة.

-درجة القبول بـ(المدرسة الثانوية المهنية) فصول ملحقة مهني: للحاصلين على إعدادية مهنية.

-درجة القبول بمدرسة العياط ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة طهما ث ص بنين 220 درجة.

إدارة الصف التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الصف ث ص للتأسيس العسكري بنين 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الصف ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة: 200 درجة عام، و195 درجة إعداد مهني.

إدارة أطفيح التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم ص بنين: 220 درجة عام و200 درجة إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة أطفيح ث ص بنات 220 درجة.

-درجة القبول بمدرسة الكداية ث ص م: 220 درجة عام و215 درجة إعداد مهني.

-درجة القبول بمدرسة القبابات ث ص م 220 درجة.

إدارة الواحات التعليمية

-درجة القبول بمدرسة الباويطي 185 درجة.

-درجة القبول بمدرسة المناجم ث ص بنين 185 درجة.