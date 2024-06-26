شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، الذي عرض على قداسته عددًا من الملفات الخاصة بالكلية وخطة العمل للسنة الدراسية المقبلة، ورؤية تطوير طرق الدراسة المختلفة.

وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وفى سياق متصل، شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دارسي الكتاب المقدس بمركز إيمي للتعليم المستمر بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.