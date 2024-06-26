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ميناء دمياط يستقبل 11212 طن قمح خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 26 يونيو 2024 12:33 م

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن،  بينما غادر 4 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة  (  MIMI ) والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 84 م وعرضها 14 متر القادمة من مولدوفيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 2269 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54966 طن تشمل : 23735 طن يوريا و 4600 طن مولاس و 3082 طن علف بنجر و9013 طن ملح و 4100 طن رمل و 10436 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59529 طن تشمل : 8266 طن حديد و 9500 طن ذرة و 670 طن حمص و 4200 طن فول و 2257 طن خشب زان و  10400 طن خردة و 5500 طن سكر و 11212 طن قمح و 7524 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 216 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 669 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4635 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35376 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 117243 طنًا  .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4885 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6941 حركة .

 

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