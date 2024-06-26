شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11212 طن قمح خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 4 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( MIMI ) والتي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 84 م وعرضها 14 متر القادمة من مولدوفيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 2269 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54966 طن تشمل : 23735 طن يوريا و 4600 طن مولاس و 3082 طن علف بنجر و9013 طن ملح و 4100 طن رمل و 10436 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59529 طن تشمل : 8266 طن حديد و 9500 طن ذرة و 670 طن حمص و 4200 طن فول و 2257 طن خشب زان و 10400 طن خردة و 5500 طن سكر و 11212 طن قمح و 7524 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 216 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 669 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4635 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35376 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 117243 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4885 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6941 حركة .