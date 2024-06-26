انفوجراف.. الصحة تكشف التصرف الأمثل مع الإصابة بالإجهاد الحرارى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة التعامل مع الإجهاد الحراري: والتى يعد من ابرزها..

1- توقف عن ممارسة جميع الأنشطة واسترح.

2- انتقل إلى مكان أكثر برودة

3- اشرب الماء والسوائل الباردة

إذا كانت حالتك لا تتحسن في غضون ساعة واحدة تواصل مع الطبيب

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مضاعفات الإجهاد الحرارى ، حيث إنه إذا تُرك الإجهاد الحرارى دون علاج يمكن أن يؤدى إلى ضربة شمس، وهى حالة تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى (40) درجة مئوية، أو أكثر وتتطلب ضربة الشمس الحصول على رعاية طبية فورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون.

وتابعت: غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضرورى لحجب أشعة الشمس، وتفادى دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

ونصحت المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغى تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش