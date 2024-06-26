شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لن يتم استيراد أتوبيسات من الخارج ونعتمد على الإنتاج المحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات وبحضور رؤساء شركات ( القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا ) التابعة لوزارة النقل ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .

في بداية الاجتماع، أكد وزير النقل أن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ توطين صناعة النقل في مصر ومنها توطين صناعة الاتوبيسات والميني باصات.

وأشار وزير النقل، إلى أنه لن يتم إستيراد أي أتوبيس أو ميني باص من الخارج، وسيتم الإعتماد على الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير وتحديث اسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم اعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، موضحاً أنه من خلال التعاون مع الشركات المصنعة للأتوبيسات محلياً يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار، وأن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، على أن يتمتع المنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التى لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.

وأشار الوزير، إلى أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مع وفد الشركات المصنعة إمكانات كل شركة وحجم تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي والدول التي يتم تصدير الاتوبيسات لها مثل تصدير شركة MCV الأتوبيسات لانجلترا، حيث أكد وزير النقل أن الوزارة تدعم بكل قوة توسيع القاعدة الصناعية لتلك الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج .

ثم توجه الوزير عقب الاجتماع لتفقد عدد من الميدي باصات المصنعة محليا من ماركات (MCV - ميتسوبيشي- هيونداي ) حيث من المخطط دعم شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل بعدد كبير من الميني باصات المصنعة محليا (250 ميني باص) وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتدعيم أسطول شركاتها التابعة بأحدث الاتوبيسات والميدي باصات لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.



وزير النقل يتفقد الاتوبيسات



وزير النقل يتفقد الاتوبيسات



وزير النقل يتفقد الاتوبيسات



وزير النقل يتفقد الاتوبيسات



وزير النقل يتفقد الاتوبيسات