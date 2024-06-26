شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأحد المقبل البنوك أجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها معهد الفلك يعلن بداية العام الهجرى الجديد 1446 يوم الأحد 7 يوليو المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة على كافة المناطق.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات اليوم إلى 3160 جنيها، وأعلن البنك المركزى الأحد أجازة رسمية في ذكرى ثورة 30 يونيو.

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الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة إلى رئيس جيبوتى ورئيس نظام فرسان مالطابعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح مابين (38 -39) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة. معهد الفلك: بداية العام الهجرى الجديد 1446 الأحد 7 يوليو المقبلكشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 ستكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو المقبل وعدته 29 يوما، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد. الإسكان: تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضى الدخل و70مليار جنيه حجم التمويل العقارىكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطى الدخل . البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيوقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2024.

سعر جرام الذهب عيار 21 يستهل تعاملات اليوم عند 3160 جنيهااستهل سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على استقرار، حيث سجل مستويات 3160 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر.