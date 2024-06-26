شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن".. إنجازات مجالات قطاع النقل خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كافة مجالات قطاع النقل فى مصر، إنجازات ضخمة ونقلة نوعية ملحوظة خلال السنوات العشر الماضية، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

فعلى مدار العشر سنوات الماضية، تم إنجاز العديد من المشروعات في إطار هذه الخطة، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2 تريليون جنيه، من بينها 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، و1100 مليار جنيه لقطاع الأنفاق والجر الكهربائي، و129 مليار جنيه لقطاع المواني البحرية، و15 مليار جنيه لقطاع المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، و4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري.

وفي مجال الطرق والكباري ومحاور النيل، يأتي ضمن أهم المشروعات، المشروع القومى للطرق، والذي يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً، تكلفة المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية السلبية.

وفي ذات الإطار، تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، فيما يجري العمل في 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الانتهاء كذلك من تنفيذ

8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه، ويجري العمل في 1600 كم.

- مشروعات التطوير :

تشمل تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم بتكلفة 10,4 مليار جنيه، والمسافة من إدفو إلى أسوان بطول 87,5 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم بتكلفة 1,7 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه، تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج - قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 300 كم بتكلفة 2,9 مليار جنيه، تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( المرحلة الأولى بطول 76 كم ) بتكلفة 11,2 مليار جنيه، تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم بتكلفة 2,2 مليار جنيه، ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم بتكلفة 600 مليون جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم بتكلفة 2,5 مليار جنيه.



كما تشمل المشروعات، تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم بتكلفة 5,7 مليار جنيه، تطوير الطريق الساحلي الدولي من كم 21 حتى كم 101 بطول 80 كم بتكلفة 2 مليار جنيه، تطوير الطريق من رأس النقب حتى طريق طابا / نويبع بطول 131 كم بتكلفة 890 مليون جنيه، تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم بتكلفة 8 مليارات جنيه، تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم بتكلفة 5,7 مليار جنيه، تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم وتكلفة 9,8 مليار جنيه، تطوير طريق دهب - نويبع ( المرحلة الأولى بطول 27 كم ) بتكلفة 334 مليون جنيه.

- محاور النيل :

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بما يسهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.

وقد تم التخطيط لإنشاء 34 محورا جديدا على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محورا / كوبري، بدلاً من 38 محورا / كوبري قبل يونيو 2014 ، تم إنجاز 18 محورا بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام ) ليصبح الإجمالي 56 محورا.

ويجري العمل حاليا في تنفيذ 16 محورا جديدا ( دراو – الفشن – أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية).

- الكباري العلوية والأنفاق :

يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلى حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان، من خلال إلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلى الرياحات بديلاً للمعديات.

وتم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، تم إنجاز 945 كوبري / نفق بتكلفة 132 مليار جنيه، وآخرها 5 كباري أعلى المزلقانات ( المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية ) و 3 كباري علوية بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان ).

الطرق المحلية داخل المحافظات :

في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات، منها حوالي ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون إرباك لحركة المرور ، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون، بما يجعلها صديقة للبيئة.

يشار إلى أن تلك التقنيات والمعدات الحديثة في إنشاء وصيانة الطرق، دخلت الخدمة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهاته، نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة الغير مسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية والتي تحققت بعد انجاز المشروع القومي للطرق.

- طرق مبادرة حياة كريمة :

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة ب 52 مركزا في نطاق 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة، تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم، وتم إنجاز 500 كم، منها 286 كم في الصعيد و214 كم في الدلتا.

وشهد مجال السكك الحديدية تطويرا كبيرا خلال الفترة ما بين عامي 2014 و 2024 ، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات ضمن خطة تطوير شاملة ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1,2 مليون راكب / يوم عام 2014 إلى 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 5 ملايين طن سنوياً عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنويا عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

وشملت خطة تطوير مجال السكك الحديدية، تطوير الوحدات المتحركة، حيث تم توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 78 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، استلام 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، حيث دخلت جميعها الخدمة، توريد 914 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، الانتهاء من إعادة تأهيل 1335 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها، توريد 475 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

تطوير البنية الأساسية :

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلى تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

- تطوير المزلقانات :

تم الانتهاء من التطوير الشامل ل 699 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة.

- تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1368 كم و2090 مفتاحا، بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات، يجري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 818 كم و 810 مفاتيح.

- تطوير المحطات :

تم الانتهاء من تطوير 300 محطة، يجري العمل على تطوير 122 محطة.

- تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :

تم تنفيذ المرحلة الأولى ب 5 محطات رئيسية منها (القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات، ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

مشروعات تطوير نظم الإشارات :

يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم بنسبة تنفيذ 100 % ، وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم بنسبة تنفيذ 100% وخط أسيوط – نجع حمادي بطول181 كم بنسبة تنفيذ 93,5 % وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم بنسبة تنفيذ 89 % وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم بنسبة تنفيذ 35 % ).

وتشمل مشروعات إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية، إنشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63,5 كم، إنشاء خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، إنشاء خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، إنشاء وإعادة تأهيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – طابا ووصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 500 كم، إنشاء خط مطروح – ميناء جرجوب البحري بطول 35 كم، ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم، ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم.

تطوير الورش الإنتاجية :

تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية ب 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها، ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش، مثل شركة جنرال إليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز ).



تنمية العنصر البشري :

لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة.

وتم تعيين 445 مهندسا من إجمالي 550 مهندسا بعد الانتهاء من تدريبهم، بالإضافة إلى تعيين 1952 فنيا وقائد قطار من إجمالي 2500 فني، وذلك بعد الانتهاء من تدريبهم لمدة 3 أشهر.

أما مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، فقد شهد خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء "الجمهورية الجديدة" التي أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، حيث تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار هذه الخطة تم تنفيذ العديد من المشروعات : افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم ل 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلى 105 كم، افتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1,3 مليار جنيه، والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام ")، الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات وحتى إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً بطول إجمالي للمرحلة 17,7 كم، حيث تشمل 15 محطة، الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد 10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه، توريد 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو ( المرحلتان الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه، ودخول 28 قطارا منها إلى الخدمة، يجري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم وعدد 16 محطة.



كما يجري تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة، وتشمل الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم ، والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم.

ويجري تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة، تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة.



توطين صناعة النقل :

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية، وفي هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف، وذلك على النحو الآتي : التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية. الخ)، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع ) ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب، التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة أولى والتوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2 ، وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التي تعمل حالياً على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج.



وقد وقعت الشركة عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى مع شركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ( الذراع الاستثمارى لوزارة النقل ) لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ كافة أعمال المكونات الداخلية المطلوبة مستقبلاً لكافة أنواع عربات وقطارات السكك الحديدية، واستلمت الشركة الموقع بأحد الهناجر في أبو راضى، وتقوم بتجهيزه حالياً طبقاً لخطة الشركة الإنتاجية كما قامت الشركة بالتعاقد على توريد المعدات المطلوبة للمصنع.



وتم التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببني سويف على مساحة 8 أفدنة، التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، ويجري إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.



وجرى التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد، وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري، حيث تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 %، التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا، التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون طن سنوياً.

وفي مجال الموانئ البحرية، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونفذت وزارة النقل مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي : ( ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).



كما تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترا، وأهمها مواني برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - أبو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا، بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.



وفي هذا الإطار، تم ويجري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية، ومن أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، إذ تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير " ( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ).

ويجري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 مترا بتكلفة 1,6 مليار جنيه، إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر وتكلفة 3,14 مليار جنيه، إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه، إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدان بتكلفة 2 مليار جنيه.

ميناء دمياط :

تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 مترا بتكلفة 1365 مليون جنيه، تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 مترا، ويجري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه، إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4495 مليار جنيه، إنشاء محطة الحبوب والغلال بأطوال أرصفة 850 مترل وساحة 270 ألف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

مواني البحر الأحمر :

تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه، إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه، إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 ألف م2 بتكلفة 2,6 مليار جنيه، إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.

ميناء السخنة :

يجري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6,3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 ملايين متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.

ميناء العريش البحري :

وتم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بأطوال 2,25 كم ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 3,665 كم، وجاري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 1 ) بطول 250 مترا، كما يجري إنشاء رصيف البضائع العامة رقم ( 2 ) بطول 1000 متر، ومخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا، تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي الشمالي بطول 1250 مترا وحاجز الأمواج الشرقي بطول 250 مترا.



ميناء جرجوب البحري :

تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 مترا وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2، تم الانتهاء من إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترا، الانتهاء من إنشاء أرصفة البضائع العامة بطول 360 مترا و 670 مترا، الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترا، يجري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 مترا.

ميناء برنيس البحري:

تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة )، الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترا.

ميناء شرق بورسعيد :

إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 5 كم ويجاري التخطيط لإنشاء أرصفة بطول 5 كم، تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر في 22 أغسطس 2023، الإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاوياتSCCT.

ميناء أبوقير البحري : الميناء الحالي بأطوال أرصفة 1,4 كم وعمق 12 مترا، وتم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 10,1 كم وأعماق تتراوح من 17 حتى 22 مترا ( أقصى عمق لميناء بحري في العالم ) وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 9400 متر.

وتم تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت على النحو الآتي : رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة : المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC

ميناء شرق بورسعيد : المشغل العالمي AP

Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK.

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية : المشغل العالمي CMA Terminal بالتحالف مع شركة EGMPT المصرية والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM.

محطة حاويات بميناء السخنة : المشغل العالمي CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO وموانئ دبي العالمية.

محطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط : المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالمياً HAPAG LOYID .

محطة حاويات بميناء أبوقير : المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالمياً EVERGREEN محطة سفاجا 2 مجموعة مواني أبو ظبي.

وشهد مجال المواني البرية والجافة والمراكز اللوجستية خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات، والتي شملت إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية بهدف منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة، وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

وأعدت وزارة النقل، في هذا الصدد، مخططا شاملا لإنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية (السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة - سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق - قسطل - أرقين – السلوم – الطور –– رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – العاصمة الإدارية الجديدة – توشكى - أبو سمبل – 2 منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية – المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ).



وفي هذا الإطار، تم إنجاز المشروعات في هذا المجال على النحو التالي: افتتاح رئيس الجمهورية في 15 يونيو 2023 الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركي وبوابات إلكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومبان للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبان خدمية.



وجرى إسناد إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا إلى شركة ميدلوج، إحدى الشركات التابعة لشركة MSC العالمية.



وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري على مساحة 21 فدانا، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري ليبي ( مجموعة الحفناوي – شركة الساعد للأعمال الهندسية ) لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم في 17 نوفمبر 2023 ضمن فاعليات مؤتمر TransMEA2023 لتقديم العرض الفني والمالي الكامل لتشغيل الميناء خلال شهرين.



وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبريس لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف في برج العرب، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سامكريت كمستثمر ومطور عقاري لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في كوم أبو راضي، والانتهاء من أعمال الجسات والدراسات، وبدأت الشركة في موقع العمل.



ويجري طرح إنشاء مجموعة من المواني البرية والجافة على المستثمرين في مزايدة بنظام المظاريف المغلقة، ومن أهمها ( السلوم - السادات – الفيوم الجديدة – قسطل – أرقين ).



وفي إطار تطوير المواني البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً، تم ما يلي : افتتاح رئيس الجمهورية مشروع تطوير ميناء السلوم البري في 15 يونيو الماضي، وذلك على مساحة 286 فدانا، والمتضمن إنشاء وتطوير 41 مبنى، وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق، يجري تطوير ميناء طابا البري بتكلفة 129,8 مليون جنيه.



وفي مجال النقل النهري، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في هذا المجال، والذي يعد أحد أهم وسائل النقل لانخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، كما يعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها من حيث الحوادث واستهلاك الطاقة بالإضافة إلى كونه يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.



وفي هذا الإطار، نفذت وزارة النقل خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها: تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، حيث تم الانتهاء من إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلى ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية، كما تجرى أعمال حماية الجوانب وتكريك ترعة النوبارية في المسافة من كم صفر إلى كم 100، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة هويس كم 100، ويجري رفع كفاءة هويس كم 61 الخطاطبة، تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان، فيما تجرى أعمال إزالة الاختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتى كم 885 ، تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتى كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ).



وتم تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتى كم 50 ( المظلات – بلبيس )، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 2 كوبري ( مسطرد – أبوزعبل ) لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة إلى متحركة، تطوير الطريق الملاحي أسوان / وادي حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر، تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو، وتم إجراء التشغيل التجريبي والبدء في دخوله الخدمة في المسافة من القاهرة حتى أسوان مع وضع أولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.