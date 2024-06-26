شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تطلق برنامجها التدريبى الصيفى لطلاب المدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء المصرية إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس والجامعات خلال الفترة من 14 يوليو وحتى 9 سبتمبر المقبلين ، في أكثر من برنامج تدريبي يناسب مختلف الأعمار والتخصصات.

ويتضمن البرنامج الأول - الذي يستمر 5 أيام ،ويستهدف جميع الأعمار من سن 12 عاما وكافة التخصصات - تدريبا عاما عن تكنولوجيا الفضاء ويتعرف المتدرب على تطبيقات تكنولوجيا الفضاء المختلفة في الحياة اليومية وطريقة عمل الأقمار الصناعية والأنظمة الرئيسية المكونه للأقمار الصناعية ، ويتخلل التدريب زيارات لمعامل تصميم الأنظمة الفضائية للتعرف علي طريقة تصميم الأقمار الصناعية وكذلك مراكز اختبار وتجميع وتكامل الأقمار الصناعية ثم مراكز التشغيل الفضائي للتعرف على طريقة تخطيط ومتابعة تشغيل الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم واستقبال البيانات من القمر الصناعي المصري مصرسات-2 و مركز معالجة البيانات والصور الفضائية للتعرف على مختلف التطبيقات والمجالات التي يمكن توفيرها من خلال بيانات الأقمار الصناعية.

وبالنسبة للبرنامج التدريبي الثاني - ومدته 5 أيام ويستهدف طلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها - فيتضمن ورشة عمل ابتكار الفضاء باستخدام القمر الصناعي التعليمي Space Keys لطلاب كليات الهندسة بمختلف تخصصاتها ، وهو برنامج تدريبي عملي يتعرف فيه المتدرب على مراحل تصميم المهام الفضائية بداية من المتطلبات وصولًا للمواصفات الرئيسية للقمر الصناعي ، ثم يلي ذلك التعرف على أنظمة القمر الصناعي ومحددات التصميم ومهام كل نظام فرعي من أنظمة القمر الصناعي وطريقة الاختبارات المختلفة، للتأكد من تنفيذ كل نظام المهام الخاصة به طبقًا للمواصفات المحددة سلفًا.

ويشمل كذلك التدريب على طريقة تشغيل القمر الصناعي وإرسال الأوامر المختلفة من المحطات الأرضية للتحكم به واستقبال البيانات المختلفة وتحليلها للتعرف على حالة تشغيل القمر الصناعي ، ويتم ذلك من خلال القمر الصناعي التعليمي Space Keys والذي صمم خصيصاً ليكون منصة تعليمية يتمكن من خلالها المهندسون من التجربة العملية لتشغيل واختبار الأقمار الصناعية بطريقة عملية.

وتطلق الوكالة برنامجها التدريبي الثالث عن البيئة الفضائية والطقس الفضائي ، والذي يستمر لمدة أسبوعين ويستهدف طلاب كليات العلوم وكليات الهندسة تخصص "فضاء"، ويتم خلاله التعرف علي تأثيرات البيئة الفضائية على أنظمة الأقمار الصناعية ثم مقدمة عن الحطام الفضائي وتأثيراتها السلبية علي المهام الفضائيه يلي ذلك مقدمة عن الغلاف المغناطيسي والأيونوسفير وطرق التنبؤ بأنشطة الطقس الفضائي باستخدام أنظمة المحاكاة المختلفة مع طرق تحليل بيانات الطقس الفضائي.

ثم ينتقل المتدرب إلى الجزء العملي من البرنامج التدريبي ، ويستلزم توافر لاب توب مع كل متدرب، حيث سيتم العمل على محاكاة مخاطر البيئة الفضائية وتأثيراتها على أنظمة الأقمار الصناعية الفرعية مع نمذجة الحطام والتخفيف من آثاره وتحليل مؤشرات الدورة الشمسية وتحديد العواصف الجيومغناطيسية وتحليل المؤشرات المغناطيسية الأرضية و تحليل مؤشرات الغلاف الأيوني وصولا إلى تحليل تأثيرات الطقس الفضائي على إشارة الأقمار الصناعية.

ويشمل البرنامج التدريبي الرابع لوكالة الفضاء المصرية، ورشة عمل عن الأقمار الصناعية الصغيرة (كان سات CanSat) ،وقمر صناعي يتم التدريب علية لكل طالب ، ومن خلال هذا البرنامج يتعرف الطلاب بطريقة مبسطة عن طريقة عمل الأقمار الصناعية ويتدرب بطريقة عملية على تركيب وبرمجة وتشغيل الأقمار الصناعية وصولًا إلى إطلاقه من خلال تاور إطلاق أقمار الكان سات ويتم استقبال الصور والبيانات لاسلكيًا ، وتعتبر تجربة عملية وعلمية مميزة لطلاب المدارس، ويستمر لخمسة أيام متواصلة ويستهدف طلاب المدارس من سن 12 وحتى 17 عاما.