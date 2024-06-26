شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ينعى رئيس مكتب الشكاوى بإدارة التفتيش القضائى والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار يوسف موريس ثابت رئيس مكتب الشكاوى بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأعرب المستشار محمد شوقي النائب العام باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.