في قضية "جزارين بولاق".. المشدد 15 سنة للمتهمين بقتل "مُبلط سيراميك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين بقتل "مُبلط سيراميك" أمام والدته حال دفاعه عن زوجة ابن عمه بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين صالح، وعضوية المستشارين كلا من شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسى أحمد الخولي، وعمرة محمد سلامة، وأمانه سر خالد شعبان، وطلعت عبده ورأيت عبد التواب.

أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين "يوسف. ا" جزار و "هشام. ا" جزار و "محمود. أ" جزار "أحمد. ف " عامل، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتل المجني عليه "محمد" ـ الشهير "حمامة" ـ بأن انهالوا عليه بالضرب المبرح أمام والدته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "هشام" أستل سلاحًا أبيض "سكين" من طي ملابسه وسدد له طعنة نافذة في القلب استقرت في القلب على إثرها لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله إلى المستشفى.

في وقت سابق أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 4 متهمين (متهمين هاربين) لاتهامهم بقتل "محمد" المُقلب بـ"حمامة" إلى محكمة الجنايات العاجلة إثر خلافات بينهما.