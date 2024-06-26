صور | حريق هائل بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزمالك.. والحماية المدنية تسيطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اندلع حريق هائل بأحد الأبراج السكنية بجوار حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، ظهر، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع بهاء الدين قرقوش.

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارات إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها.

الفحص المبدئي أوضح أن الحريق اندلع في الطابق الأخير من البرج السكني، ولم يسفر الحريق عن مصابين.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.