بـ 616 مليون جنيه.. سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 4 مليون قرص مخدر في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالغربية تخصص نشاطه في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها، قُدرت قيمة المواد المخدرة بحوالي 616 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة يضم 3 عناصر إجرامية بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة على عملائهم بنطاق محافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمسحوق بودرة الترامادول المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 4 مليون قرص مخدر – 11580 قرص مؤثر 841 أمبول مخدر – عدد من المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع). بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (616 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعي ومتجري المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع في براثن الإدمان.