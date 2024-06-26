خطفوا شابا وقتلوه.. الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين أشقاء، بالإعدام شنقًا، وبراءة المتهمة الخامسة في اتهامهم بقتل شاب بعد خطفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين صالح وعضوية المستشارين كلا من شريف محمد رشدي، وعماد الدين عيسي أحمد الخولي وعمر محمد سلامة، وأمانه سر خالد شعبان، وطلعت عبده و رأفت عبد التواب.

ووفق أمر الإحالة فأن المتهمون في القضية (سالي صابر عبد العال خليل و صبري على صبري عبد الله، و رامي صابر عبد العال خليل و نور على صبري عبد الله جليلة صابر عبد العال خليل) القضية رقم ١٢٧٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٣٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة في تحقيقات للمتهمين لأنهم في غضون يومي ۸ ۲۰۲۳/۳/۹، خطفوا المجني عليه" محمد أحمد متولي"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة واستدرجته لمكان نائ حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك اقصائه عن أعين رقباءه وذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان حيث قتلوا محمد احمد متولي احمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق روحه على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفاً استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتي طوقوا عنقه بأدوات "حبل - قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتلاً، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه فأحدثوا ما الم به من اثار والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد أحمد متولي أحمد وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا و أحرزوا سلاح ابيض وأدوات " سكين محبل - قطعة قماشية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.